СМИ: Капризов подпишет новый контракт с "Миннесотой" — на 45 миллионов долларов

Лучший новичок сезона в НХЛ — Кирилл Капризов — подпишет новый контракт со своим нынешним клубом — "Миннесотой" — и продолжит выступать за океаном. Об этом сообщил журналист Майкл Руссо в эфире радиостанции KFAN.

По его информации, контракт будет подписан на пять лет. За это время россиянин получит 45 миллионов долларов. Сейчас игрок и команда обговаривают детали личного соглашения.