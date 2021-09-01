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СМИ: Капризов подпишет новый контракт с "Миннесотой" — на 45 миллионов долларов

Ранее появилась информация, что он может вернуться в Россию перед Олимпиадой в Пекине.

1 сентября, 08:27
<p>Фото © ТАСС / Richard Ulreich / CSM via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Richard Ulreich / CSM via ZUMA Wire

Лучший новичок сезона в НХЛ — Кирилл Капризов — подпишет новый контракт со своим нынешним клубом — "Миннесотой" — и продолжит выступать за океаном. Об этом сообщил журналист Майкл Руссо в эфире радиостанции KFAN.

По его информации, контракт будет подписан на пять лет. За это время россиянин получит 45 миллионов долларов. Сейчас игрок и команда обговаривают детали личного соглашения.

СМИ: Лучший новичок сезона НХЛ Капризов договорился о контракте с ЦСКА

СМИ: Лучший новичок сезона НХЛ Капризов договорился о контракте с ЦСКА

Ранее Лайф сообщал, что Капризов мог вернуться в московский ЦСКА перед Олимпиадой в Пекине. По разным данным, его зарплата в стане армейцев составила бы около восьми миллионов долларов в год.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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