СМИ: Капризов подпишет новый контракт с "Миннесотой" — на 45 миллионов долларов
Ранее появилась информация, что он может вернуться в Россию перед Олимпиадой в Пекине.
Фото © ТАСС / Richard Ulreich / CSM via ZUMA Wire
Лучший новичок сезона в НХЛ — Кирилл Капризов — подпишет новый контракт со своим нынешним клубом — "Миннесотой" — и продолжит выступать за океаном. Об этом сообщил журналист Майкл Руссо в эфире радиостанции KFAN.
По его информации, контракт будет подписан на пять лет. За это время россиянин получит 45 миллионов долларов. Сейчас игрок и команда обговаривают детали личного соглашения.
Ранее Лайф сообщал, что Капризов мог вернуться в московский ЦСКА перед Олимпиадой в Пекине. По разным данным, его зарплата в стане армейцев составила бы около восьми миллионов долларов в год.
Комментариев: 0