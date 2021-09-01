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Моргенштерн объяснил, как ему удалось обвести вокруг пальца Службу безопасности Украины

Музыкант признался, что очень хочет приехать в Незалежную, где проходят "самые сумасшедшие концерты".

1 сентября, 08:39
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTKWNMaDAvl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a></p>

Фото © Instagram / morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн рассказал о том, как ему удалось обхитрить Службу безопасности Украины. По его словам, силовики закрыли въезд Алишеру Валееву (фамилия артиста при рождении. — Прим. Лайфа), однако в паспорте у него уже другие данные.

"Знаешь, какая у вас Служба безопасности? Они закрыли въезд Алишеру Валееву, а по паспорту я Моргенштерн. Вот такая Служба безопасности", — сказал рэпер в интервью журналисту Дмитрию Гордону на ютуб-канале.

На свадьбу Моргенштерна в Москве нагрянула полиция с собаками

На свадьбу Моргенштерна в Москве нагрянула полиция с собаками

Исполнитель также признался, что очень хочет приехать на Украину, где, по его словам, были самые сумасшедшие концерты за всю жизнь.

А ранее Моргенштерн показал фото со 100 млн рублей и сообщил о покупке дома. Точную стоимость недвижимости и место её расположения рэпер не назвал.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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