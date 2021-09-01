Моргенштерн объяснил, как ему удалось обвести вокруг пальца Службу безопасности Украины

Рэпер Моргенштерн рассказал о том, как ему удалось обхитрить Службу безопасности Украины. По его словам, силовики закрыли въезд Алишеру Валееву (фамилия артиста при рождении. — Прим. Лайфа), однако в паспорте у него уже другие данные.

"Знаешь, какая у вас Служба безопасности? Они закрыли въезд Алишеру Валееву, а по паспорту я Моргенштерн. Вот такая Служба безопасности", — сказал рэпер в интервью журналисту Дмитрию Гордону на ютуб-канале.

Исполнитель также признался, что очень хочет приехать на Украину, где, по его словам, были самые сумасшедшие концерты за всю жизнь.