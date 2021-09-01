НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На свадьбу Моргенштерна в Москве нагрянула полиция с собаками

Гостей праздника некоторое время не выпускали с судна, на котором он проходил. Это особо возмутило ведущую — Ксению Собчак.

31 августа, 22:38

На свадьбу Моргенштерна в Москве нагрянула полиция. Видео © LiFE

В Москве сотрудники правоохранительных органов с собаками нагрянули на судно, где проходит свадьба рэпера Моргенштерна. Все помещения было решено проверить, по какой причине — гостям праздника не пояснили. Их попросили временно не покидать судно.

Такое ограничение возмутило ведущую свадьбы — Ксению Собчак. Она требовала, чтобы сотрудники правоохранительных органов обосновали свои действия. Впрочем, вскоре людей выпускать всё же стали, но после проверки каждого специально обученной собакой. Предположительно, на предмет наличия наркотиков. К этому моменту корреспондент Лайфа уже не видела на судне самого Моргенштерна или его новоиспечённую супругу.

Прыжок в торт, "ОМОН" и монах с таблетками: Моргенштерн в платье невесты устроил треш-вечеринку из своей свадьбы

Прыжок в торт, "ОМОН" и монах с таблетками: Моргенштерн в платье невесты устроил треш-вечеринку из своей свадьбы

Ранее Лайф писал, что Моргенштерн устроил стриптиз до узаконивания отношений — прямо перед загсом жених снял штаны.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Прыжок в торт, "ОМОН" и монах с таблетками: Моргенштерн в платье невесты устроил треш-вечеринку из своей свадьбы

сегодня в 21:00

Рэпер Джарахов в лучших традициях устроил драку на свадьбе Моргенштерна

сегодня в 17:42

Легендарный футболист Пеле попал в больницу

сегодня в 19:14

Диетолог посоветовала, что есть на завтрак для "встряхивания мозга"

сегодня в 23:43

Пушков признал сенсационным заявление Байдена о конце эпохи смены режимов

сегодня в 23:32

Новости партнеров

Layer 1