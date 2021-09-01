На свадьбу Моргенштерна в Москве нагрянула полиция с собаками

В Москве сотрудники правоохранительных органов с собаками нагрянули на судно, где проходит свадьба рэпера Моргенштерна. Все помещения было решено проверить, по какой причине — гостям праздника не пояснили. Их попросили временно не покидать судно.

Такое ограничение возмутило ведущую свадьбы — Ксению Собчак. Она требовала, чтобы сотрудники правоохранительных органов обосновали свои действия. Впрочем, вскоре людей выпускать всё же стали, но после проверки каждого специально обученной собакой. Предположительно, на предмет наличия наркотиков. К этому моменту корреспондент Лайфа уже не видела на судне самого Моргенштерна или его новоиспечённую супругу.