В Афганистане назначены новые министры иностранных дел и обороны
Ранее появилась информация, что лидер талибов Хайбатулла Ахундзада может стать верховным главой государства.
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Мулла Абдул Гани Барадар, лидер политического крыла радикального движения "Талибан"*, назначен министром иностранных дел Афганистана. Об этом сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на источники.
Кроме того, мулла Якуб, сын первого лидера талибов муллы Омара, избран министром обороны. Главой МВД назначили Халифа Хаккани.
Ранее Лайф писал, что "Талибан"* сформировал новое Правительство Афганистана. Большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения. Затем стало известно, что лидер талибов Хайбатулла Ахундзада может стать верховным главой Афганистана. Сообщается, что он никогда не выступал с публичными речами. О нынешнем местонахождении муллы пока ничего не известно.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
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Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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