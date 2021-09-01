В Афганистане назначены новые министры иностранных дел и обороны

Мулла Абдул Гани Барадар, лидер политического крыла радикального движения "Талибан"*, назначен министром иностранных дел Афганистана. Об этом сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на источники.

Ранее Лайф писал, что "Талибан"* сформировал новое Правительство Афганистана. Большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения. Затем стало известно, что лидер талибов Хайбатулла Ахундзада может стать верховным главой Афганистана. Сообщается, что он никогда не выступал с публичными речами. О нынешнем местонахождении муллы пока ничего не известно.