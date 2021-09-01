Стало известно о планах талибов уничтожить лидера сопротивления

"Талибан"* не будет вести переговоры с представителями сопротивления и намерен уничтожить их лидера Ахмада Масуда. Об этом заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

"Талибы никогда не пойдут на переговоры с ними, они не политики, а террористы, которые ещё три года назад были в списке запрещённых организаций во многих странах мира", — приводит его слова РИА "Новости".

Агбар назвал талибов наглыми и агрессивными, а их целью — поставить на колени весь Афганистан и уничтожить руководителей сопротивления, в особенности Масуда.

Ранее Лайф сообщал, что силы сопротивления Панджшера отбили атаку талибов на аванпост. Этот горный регион стал местом, где сосредоточились силы сопротивления "Талибану".

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.