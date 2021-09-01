Стало известно о планах талибов уничтожить лидера сопротивления
Боевики наглые и агрессивные, а их цель — поставить на колени весь Афганистан, считает афганский посол.
Ахмад Масуд – младший. Фото © Instagram / ahmad_massoud_official
"Талибан"* не будет вести переговоры с представителями сопротивления и намерен уничтожить их лидера Ахмада Масуда. Об этом заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.
"Талибы никогда не пойдут на переговоры с ними, они не политики, а террористы, которые ещё три года назад были в списке запрещённых организаций во многих странах мира", — приводит его слова РИА "Новости".
Агбар назвал талибов наглыми и агрессивными, а их целью — поставить на колени весь Афганистан и уничтожить руководителей сопротивления, в особенности Масуда.
Ранее Лайф сообщал, что силы сопротивления Панджшера отбили атаку талибов на аванпост. Этот горный регион стал местом, где сосредоточились силы сопротивления "Талибану".
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.
"Мы воюем с талибами, но наши шансы невелики": Командир сопротивления рассказал Лайфу о ситуации в Панджшере
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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