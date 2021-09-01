Повышая температуру тела, организм начинает лучше бороться с инфекцией. Эффективно это получается у него при 37–38,5 градуса. Об этом рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Во всех наших медицинских рекомендациях мы говорим, что если температура меньше, чем 38,5 градуса, не надо принимать жаропонижающие, организм при такой температуре хорошо работает с инфекцией и справится сам", — сказал он в интервью радио Sputnik.

Врач подчеркивает, что реакция иммунной системы может быть избыточной, иметь опасные последствия для организма. Например, если температура тела уходит за 39–40 градусов, то это уже сказывается на работе внутренних органов, особенно сердечно-сосудистой системы. В самом худшем варианте это чревато остановкой сердца.