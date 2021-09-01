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Затерялся на фоне Афганистана: Пушков признал провальным визит Зеленского в США

По мнению сенатора, эта поездка негативно скажется на имидже украинского политика, всё закончится дежурными словами.

1 сентября, 04:38
<p>Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

На фоне вывода войск США из Афганистана визит украинского лидера Владимира Зеленского в Америку в информационной повестке "совсем затерялся". На это обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков.

"На фоне заявления Байдена об Афганистане и мировой медийной бури, вызванной бегством американцев от талибов, совсем затерялся визит Зеленского в США. По сути дела, Белому дому сейчас не до Украины", — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что "все дежурные слова будут сказаны", однако в плане имиджа визит Зеленского "стал жертвой "афганского синдрома" в США и выглядит как провал".

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Напомним, что встречу Зеленского и Байдена дважды переносили. Состоится она сегодня в Овальном кабинете Белого дома. Однако его хозяин не выделил времени для последующей совместной пресс-конференции.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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