Затерялся на фоне Афганистана: Пушков признал провальным визит Зеленского в США
По мнению сенатора, эта поездка негативно скажется на имидже украинского политика, всё закончится дежурными словами.
Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
На фоне вывода войск США из Афганистана визит украинского лидера Владимира Зеленского в Америку в информационной повестке "совсем затерялся". На это обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков.
"На фоне заявления Байдена об Афганистане и мировой медийной бури, вызванной бегством американцев от талибов, совсем затерялся визит Зеленского в США. По сути дела, Белому дому сейчас не до Украины", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что "все дежурные слова будут сказаны", однако в плане имиджа визит Зеленского "стал жертвой "афганского синдрома" в США и выглядит как провал".
Королевские покои: Появились фото из люкса Зеленского в пятизвёздочном отеле Вашингтона стоимостью $2 тысячи за ночь
Напомним, что встречу Зеленского и Байдена дважды переносили. Состоится она сегодня в Овальном кабинете Белого дома. Однако его хозяин не выделил времени для последующей совместной пресс-конференции.
Комментариев: 0