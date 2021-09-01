На фоне вывода войск США из Афганистана визит украинского лидера Владимира Зеленского в Америку в информационной повестке "совсем затерялся". На это обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков.

"На фоне заявления Байдена об Афганистане и мировой медийной бури, вызванной бегством американцев от талибов, совсем затерялся визит Зеленского в США. По сути дела, Белому дому сейчас не до Украины", — написал Пушков в своем Telegram-канале.