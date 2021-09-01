Учёные объяснили, почему ковид — не респираторное заболевание
Коронавирусная инфекция в первую очередь поражает артериальную кровеносную систему, а совсем не дыхательные органы.
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Коронавирусная инфекция CoViD-19 является сосудистым, а не респираторным заболеванием. К такому выводу пришли американские учёные.
В материале, опубликованном в научном журнале Journal Circulation Research, говорится, что ковид в первую очередь поражает артериальную кровеносную систему. Белок, который образует "корону" вируса, повреждает митохондрии клеток, что приводит к поражению эндотелия сосудов и стенок сосудов.
"Мы полагаем, что развитию проблем с дыханием у пациентов с COVID-19 предшествует развитие воспаления сосудистой ткани легочной системы. Это объясняет, почему часто бывают инсульты и другие осложнения, связанные с нарушением кровообращения", — отмечают учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего.
Ранее в Китае выдвинули новую версию появления коронавируса. Она дополняет официальную позицию Пекина, который настаивает на недоказанности факта происхождения ковида в КНР.
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