Учёные объяснили, почему ковид — не респираторное заболевание

Коронавирусная инфекция CoViD-19 является сосудистым, а не респираторным заболеванием. К такому выводу пришли американские учёные.

В материале, опубликованном в научном журнале Journal Circulation Research, говорится, что ковид в первую очередь поражает артериальную кровеносную систему. Белок, который образует "корону" вируса, повреждает митохондрии клеток, что приводит к поражению эндотелия сосудов и стенок сосудов.

"Мы полагаем, что развитию проблем с дыханием у пациентов с COVID-19 предшествует развитие воспаления сосудистой ткани легочной системы. Это объясняет, почему часто бывают инсульты и другие осложнения, связанные с нарушением кровообращения", — отмечают учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего.