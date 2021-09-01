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Учёные объяснили, почему ковид — не респираторное заболевание

Коронавирусная инфекция в первую очередь поражает артериальную кровеносную систему, а совсем не дыхательные органы.

1 сентября, 04:17
<p>Фото © ТАСС / СТК</p>

Фото © ТАСС / СТК

Коронавирусная инфекция CoViD-19 является сосудистым, а не респираторным заболеванием. К такому выводу пришли американские учёные.

В материале, опубликованном в научном журнале Journal Circulation Research, говорится, что ковид в первую очередь поражает артериальную кровеносную систему. Белок, который образует "корону" вируса, повреждает митохондрии клеток, что приводит к поражению эндотелия сосудов и стенок сосудов.

"Мы полагаем, что развитию проблем с дыханием у пациентов с COVID-19 предшествует развитие воспаления сосудистой ткани легочной системы. Это объясняет, почему часто бывают инсульты и другие осложнения, связанные с нарушением кровообращения", — отмечают учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

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Ранее в Китае выдвинули новую версию появления коронавируса. Она дополняет официальную позицию Пекина, который настаивает на недоказанности факта происхождения ковида в КНР.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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