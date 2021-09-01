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Диетолог посоветовала, что есть на завтрак для "встряхивания мозга"

Врач предлагает выбирать такие продукты, которые обеспечат организм запасом витамина В.

31 августа, 23:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Настроить утром нервную систему на работу можно с помощью продуманного подбора блюд. В этом уверена врач-диетолог Елена Соломатина. Она перечислила продукты, употребление которых в этом поможет.

В беседе с радио Sputnik Соломатина пояснила, что организму необходим комплекс витаминов-допингов для нервной системы. Речь идёт о витаминах группы B. Они содержатся в цельнозерновом и ржаном хлебе, а также в цельнозерновых кашах.

"Без витаминов группы B не происходят метаболические процессы. Поэтому это основа завтрака и для детей, и для взрослых", — сказала диетолог.

Также Соломатина рекомендует есть на завтрак яйца. По её утверждению, именно этот продукт способен полноценно "встряхнуть" мозг утром.

"Желток содержит холин, а это предшественник ацетилхолина. Ацетилхолин, в свою очередь, — это нейромедиатор, который обеспечивает сигнал между нейронами. То есть он отвечает за промежуток между тем, что мы подумали и что произнесли. Он помогает найти нужное слово и вспомнить нужное определение. Поэтому яйца на завтрак будут очень хорошим решением", — посоветовала Елена Соломатина.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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