Новый дорожный знак введён в России с сегодняшнего дня

На российских автодорогах с 1 сентября могут устанавливать новый дорожный знак 6.22, который заменил аналогичную табличку 8.23 "Фотовидеофиксация". Его можно размещать вне населённых пунктов на расстоянии 150–300 метров до зоны контроля или въезда в город. Цель — предупреждение водителей о камерах, фиксирующих нарушения.

Новый дорожный знак 6.22. Фото © gasznak.ru

Принципиальное отличие знака "Фотовидеофиксация" от его предшественника в том, что он обозначает не каждую камеру отдельно, а лишь территорию возможного применения автоматических комплексов фиксации на пути. Не только стационарных, но и передвижных.

Новый знак также может использоваться и самостоятельно в отличие от предыдущей таблички 8.23, которую ставили вместе с другими знаками и светофорами.