Новый дорожный знак введён в России с сегодняшнего дня
Он будет предупреждать водителей о приближении к камерам, фиксирующим нарушения ПДД. Но действие этого знака несколько отличается от его предшественника.
Фото © ТАСС / Андрей Васильев
На российских автодорогах с 1 сентября могут устанавливать новый дорожный знак 6.22, который заменил аналогичную табличку 8.23 "Фотовидеофиксация". Его можно размещать вне населённых пунктов на расстоянии 150–300 метров до зоны контроля или въезда в город. Цель — предупреждение водителей о камерах, фиксирующих нарушения.
Новый дорожный знак 6.22. Фото © gasznak.ru
Принципиальное отличие знака "Фотовидеофиксация" от его предшественника в том, что он обозначает не каждую камеру отдельно, а лишь территорию возможного применения автоматических комплексов фиксации на пути. Не только стационарных, но и передвижных.
Новый знак также может использоваться и самостоятельно в отличие от предыдущей таблички 8.23, которую ставили вместе с другими знаками и светофорами.
Также напомним, что ещё в июне гаишникам запретили поджидать водителей в кустах и брать документы, если в них деньги. А вот на аварийно опасных участках и в случаях, если ведётся фотовидеофиксация, сотрудникам ГИБДД разрешили находиться за поворотом дороги.
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