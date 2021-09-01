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В России вступила в силу пятилетняя гаражная амнистия

Набор документов для легализации постройки потребуется минимальный, но узаконить можно не любой гараж.

31 августа, 22:32
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В России с 1 сентября 2021 года вступает в силу закон об упрощённом порядке регистрации гаражей и земли под ними. Так называемая гаражная амнистия будет действовать пять лет. Документ был принят парламентом и подписан президентом весной этого года.

Как ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале, множество гаражей в стране "построено давно, некоторые — ещё в советское время". Граждане ими пользуются, но без юридического оформления.

"Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи", — добавил Володин.

Щедрый подарок: Кто может рассчитывать на "гаражную амнистию"

Щедрый подарок: Кто может рассчитывать на "гаражную амнистию"

Закон предусматривает и ограничения: амнистия распространяется только на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года. Нельзя легализовать "ракушки" и самовольные постройки. Кроме того, под действие закона не попадут гаражи в частных жилых домах, промышленного и коммерческого назначения.

В остальных случаях для оформления права собственности на гараж и землю под ним нужно будет подать всего одно заявление в муниципалитет или уполномоченный орган власти. Это может быть местный Департамент имущества. Потребуется также технический план гаража и документы, подтверждающие права гражданина на гараж или участок. Например, договор о подключении к сетям, о предоставлении коммунальных услуг либо документы, подтверждающие их оплату.

Ранее Лайф рассказывал, как ещё изменится жизнь россиян с 1 сентября 2021 года. Будут новые выплаты пенсионерам, больничные, льготы и обжалование штрафов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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