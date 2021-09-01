Выплаты пенсионерам, больничные, льготы и обжалование штрафов: Как изменится жизнь россиян с 1 сентября 2021 года 31 августа, 21:40

Господдержка пенсионерам — 10 000 рублей

Все пенсионеры в сентябре получат единовременную выплату в размере 10 000 рублей. Для получения не нужно подавать документы, выплату назначат и перечислят без заявления при любом виде пенсии: по старости, инвалидности, потере кормильца, также её получат и военные пенсионеры.

Автомобилисты смогут обжаловать штрафы через госуслуги

С 1 сентября можно будет подать жалобу на штраф, зафиксированный автоматической дорожной камерой, через портал госуслуг или сайт суда. Электронное уведомление за нарушения правил дорожного движения будет считаться вручённым, если гражданин зашёл в личный кабинет. Это будет означать, что у пользователя госуслуг есть 10 дней на обжалование штрафа на портале. Раньше это можно было сделать, только подав заявление в подразделение ГИБДД или отправив его почтой.

Деньги за вакцинацию — розыгрыш приза 100 000 руб.

С 1 сентября начинается мотивационная кампания по вакцинации, она продлится до 1 декабря. Все привитые граждане могут принять участие в розыгрыше и получить возможность выиграть 100 000 рублей. Для этого нужно получить карту "Мир", пройти регистрацию на госуслугах, если такой нет, для зачисления выигрыша. Разыгрывать приз будут при помощи метода случайного выбора записей.

Въезд в Россию для иностранцев — только с мобильным приложением

С 1 сентября иностранные граждане из стран СНГ при въезде на территорию России должны использовать мобильное приложение "Путешествую без CoViD-19". Въехать получится при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус в приложении "Путешествую без CoViD-19". Исключение из этого правила предусмотрено для лиц, въезжающих в РФ из третьих государств через территории республик СНГ транзитом, которые также должны представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию.

Детские больничные — 100% среднего заработка

Фото © Shutterstock

С 1 сентября начнёт действовать норма по выплате больничных при болезни ребёнка в размере 100% от среднего заработка. Стаж родителя не будет влиять на сумму, если больному ребёнку не исполнилось восемь лет.

3000 рублей на музеи и выставки школьникам и студентам в возрасте 14–22 лет

С 1 сентября молодые люди в возрасте 14–22 лет могут получить "Пушкинскую карту", на балансе которой будет находиться 3000 рублей. Эти деньги они смогут потратить на оплату билетов в музеи, театры и другие учреждения культуры. Список мест включает порядка 800 объектов.

Студенты смогут получить несколько квалификаций

С 1 сентября вузы получили больше автономии в выборе образовательных программ. Что позволит высшим учебным заведениям готовить специалистов по укрупнённым группам профессий. Также возвращается обязательная предзащита диссертаций для аспирантов. Это повлияет на возможность получать одновременно несколько квалификаций и менять после окончания второго курса профиль обучения, переходя на другие факультеты.

Контроль над азартными играми отдадут единому оператору

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) с сентября будет выявлять и контролировать деятельность букмекеров в Интернете и направление денежных средств, удержанных с организаторов азартных игр, общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам. Теперь устроить турнир по азартным играм при помощи кредитной организации получится, лишь если пользователь присоединится к информационной системе регулятора.

Авторы Елена Стафеева