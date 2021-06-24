Согласно закону № 78-ФЗ от 05.04.2021, под действие "амнистии" должны попасть гаражи, построенные до 31 декабря 2004 года, при условии, что они являются одноэтажными сооружениями, у которых есть фундамент и стены, и по этим строениям нет решения местной администрации или суда о признании их возведения незаконным.

По предварительным оценкам Росреестра, сейчас в РФ насчитывается от 3,5 млн до 4,5 млн таких гаражей, и в узаконивании статуса этих строений государство заинтересовано не меньше, чем их фактические владельцы.

- Действительно “гаражная амнистия” выгодна и владельцам, которые заинтересованы в возможности законно распоряжаться своей собственностью (продавать, дарить, оставлять в наследство и т.д.) и муниципальным властям, которые хотели бы не только пополнять свой бюджет за счет дополнительных налогов на гаражи, но и иметь возможность привлекать к ответственности за непорядок на гаражной и прилегающей территории, а также - мониторить безопасность самих гаражных сооружений, - считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

Не попадают под “амнистию” металлические гаражи, если они не объединены единой территорией некоего кооператива, и тенты “ракушки” (их можно просто разобрать и увезти).

Также не получится узаконить при помощи “амнистии” различные гаражные пристройки к другим объектам, гаражи в многоквартирных домах и подземные парковки, так как у земель, на которых возведены эти строения, сложный юридический статус. Сейчас бесплатно наделить собственностью в таких типах недвижимости может только суд.

- Закон о гаражной амнистии в большей степени регулирует вопросы оформления собственности именно на земельные участки, на которых расположены гаражи, а сами постройки, которые закрепляются за владельцами, согласно смыслу закона выступают как некое обременения для целевого использования земли, - пояснил заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. - То есть, после получения кадастрового номера собственник не сможет снести гараж и построить на освободившемся участке что-то другое. А если это сделает государство, то оно выплатит собственнику компенсацию.

Для кого “амнистия”

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Прежде всего, положения нового закона распространяется на участников различных гаражных кооперативов, с этими сообществами муниципалитетам взаимодействовать удобнее всего. В случаях с кооперативами - региональные органы власти наделены очень широкими полномочиями по допуску документов в качестве оснований для оформления прав на гаражи. Можно использовать практически любые документы. Подойдёт технический паспорт времён СССР, разрешения о подключении кооператива к инженерным сетям, решение о выделении земли завода, фабрики, совхоза, колхоза или иного предприятия, при котором когда то был построен гараж.

Вторая категория граждан, которые смогут воспользоваться “гаражной амнистией” - это те, кто получил землеотвод под индивидуальный гараж (потребуется соответствующий документ, выданный до 31.12.2004), либо приобрёл такой гараж по наследству или по договору купли-продажи (потребуется акт о вступлении в наследство, либо договор купли-продажи).

Как указывает Росреестр, в принципе, основанием для обращения за оформлением в собственность используемого гаража, который подходит по критериям закона, могут быть любые документы, из которых вытекает, что нынешний владелец (либо его наследник) добросовестно приобрел строение и владел им. Это могут быть даже счета за коммунальные услуги в связи с использованием гаража, выписка из решения общего собрания членов гаражного кооператива или иной документ о распределении гражданину земельного участка под строительство этого гаража.

Регионы и сами вправе утверждать дополнительные перечни документов, которые позволят приобрести право на землю под гаражом, если это не противоречит положениям закона.

Что лучше сделать уже сейчас

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Предполагается, что с сентября заявления об оформлении гаражей будут принимать: МФЦ, Росреестр и филиалы Кадастровой палаты во всех муниципальных образованиях РФ.

Однако, надо понимать, что даже при регистрации по упрощенному порядку помимо документов, указывающих на наличие права на “гаражную амнистию”, потребуется иметь и ряд документов о технических характеристиках приобретаемого вами объекта.

Прежде всего, это межевой план земельного участка под гаражом. Как правило, такая “бумага” есть во всех гаражных кооперативах, а вот тем, чьи гаражи стоит отдельно - придётся обращаться к кадастровому инженеру, чтобы он составил эту схему.

Иногда похода к инженеру можно избежать, если земельный участок, на котором расположен гараж, уже стоит на кадастровом учете и у него есть точные границы, проверить это можно, используя кадастровую карту Росреестра ( https://pkk.rosreestr.ru ).

Второй важный документ, без которого регистрация гаража как объекта недвижимости будет невозможна, это технический план гаража. В некоторых случаях такой документ можно получить в местном Бюро технической инвентаризации (БТИ), опять же - большинство гаражных кооперативов тоже имеют эти планы.

Если заранее подготовить все документы, то после подачи заявления регистрация права на используемый гараж должна произойти в срок не более 30 дней. По результатам данной процедуры гражданин получит выписку из реестра (ЕГРН), в которой будет указано его право собственности и кадастровый номер объекта.