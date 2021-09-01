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На Украине заявили об остающемся шансе заблокировать "Северный поток – 2"

Однако в Киеве понимают, что самостоятельно повлиять на ситуацию не могут, — для этого Незалежной нужна помощь из-за рубежа.

31 августа, 22:22
<p>Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt</p>

Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

США и Германия ещё могут добиться остановки строительства российского газопровода "Северный поток – 2". В этом уверен глава украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Даже несмотря на то, что он может быть, я не знаю, на 99% завершён, мы по-прежнему считаем, что его можно и нужно остановить", заявил Витренко агентству Reuters.

В качестве одного из вариантов создания помех запуску "Северного потока – 2" он назвал санкции США против компании-оператора газопровода Nord Stream AG. Витренко заверил, что Киев будет это обсуждать на международном уровне.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Украине написали Байдену письмо с требованием остановить "Северный поток – 2". Политики и общественники из Незалежной хотят, чтобы американский лидер "защитил" их страну и всю Европу.

Напомним, "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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