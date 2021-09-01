На Украине заявили об остающемся шансе заблокировать "Северный поток – 2"

США и Германия ещё могут добиться остановки строительства российского газопровода "Северный поток – 2". В этом уверен глава украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Даже несмотря на то, что он может быть, я не знаю, на 99% завершён, мы по-прежнему считаем, что его можно и нужно остановить", — заявил Витренко агентству Reuters.

В качестве одного из вариантов создания помех запуску "Северного потока – 2" он назвал санкции США против компании-оператора газопровода Nord Stream AG. Витренко заверил, что Киев будет это обсуждать на международном уровне.