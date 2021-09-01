На Украине заявили об остающемся шансе заблокировать "Северный поток – 2"
Однако в Киеве понимают, что самостоятельно повлиять на ситуацию не могут, — для этого Незалежной нужна помощь из-за рубежа.
Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt
США и Германия ещё могут добиться остановки строительства российского газопровода "Северный поток – 2". В этом уверен глава украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.
"Даже несмотря на то, что он может быть, я не знаю, на 99% завершён, мы по-прежнему считаем, что его можно и нужно остановить", — заявил Витренко агентству Reuters.
В качестве одного из вариантов создания помех запуску "Северного потока – 2" он назвал санкции США против компании-оператора газопровода Nord Stream AG. Витренко заверил, что Киев будет это обсуждать на международном уровне.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине написали Байдену письмо с требованием остановить "Северный поток – 2". Политики и общественники из Незалежной хотят, чтобы американский лидер "защитил" их страну и всю Европу.
Напомним, "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.
Комментариев: 0