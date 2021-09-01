В России решили упростить выдачу пособий на детей от 3 до 7 лет

Правила для получения пособий на детей от трёх до семи лет и выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет планируют смягчить. В Минтруде намерены включить "правило нулевого дохода" при назначении этих социальных выплат. Планируется, что поправки вступят в силу до конца этого года.

"В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов в прошлых периодах становилась беременность женщины. Если до момента беременности женщина не работала, то в этот период ей особенно сложно найти рабочее место. Есть женщины, которые тяжело переносят своё положение и вынуждены временно оставлять своё дело ещё до рождения ребёнка", — рассказала газете "Известия" замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

Она добавила, что все эти трудности ещё более обострились во время пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому период беременности теперь будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка при применении правила нулевого дохода. Не будет препятствием для получения пособия на первого малыша и трёхлетний перерыв после рождения первенца. Женщина получит пособие, даже если в этот момент забеременела и не смогла найти подходящую работу. Специалисты поддерживают подобные меры помощи. Так, научный руководитель института региональных проблем Дмитрий Журавлёв уточняет, что это не демотивирует к труду, потому что сами по себе денежные выплаты не столь велики — на одно пособие не проживёшь.

Тем временем с начала реализации указа выплатами на детей от 3 до 7 лет уже охвачены в России 5,3 млн семей. На эти цели из федерального бюджета направлено 410,8 млрд рублей. Пособие для одиноких родителей на детей от 8 до 17 лет назначается с 1 июля 2021 года. За этот период выплаты назначены 514 тыс. семей. Минтруд сообщает, что одиноким родителям уже перечислено более 3,4 млрд рублей.