США заявили о поддержке интеграции Украины и Евросоюза
Добиваться этого Вашингтон намерен в том числе путём реформ в энергетической сфере, через создание инфраструктуры.
Фото © Офис президента Украины
Соединённые Штаты намерены помогать интеграции Украины и Европейского союза. Об этом говорится в заявлении о намерениях на сайте Минэнерго США, принятом по результатам американо-украинских переговоров.
Отмечается, что Минэнерго двух стран планируют "поддерживать усилия Украины в дальнейшей интеграции с Евросоюзом", в том числе через модернизацию и создание ключевой энергетической инфраструктуры.
Также в документе говорится о планах Украины и США активизировать партнёрство в ядерной энергетике и использовании возобновляемых источников энергии.
Как рассказывал Лайф, ранее Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине, включающий поставку противотанковых ракет Javelin.
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