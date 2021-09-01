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США заявили о поддержке интеграции Украины и Евросоюза

Добиваться этого Вашингтон намерен в том числе путём реформ в энергетической сфере, через создание инфраструктуры.

31 августа, 23:19
<p>Фото © Офис президента Украины</p>

Фото © Офис президента Украины

Соединённые Штаты намерены помогать интеграции Украины и Европейского союза. Об этом говорится в заявлении о намерениях на сайте Минэнерго США, принятом по результатам американо-украинских переговоров.

Отмечается, что Минэнерго двух стран планируют "поддерживать усилия Украины в дальнейшей интеграции с Евросоюзом", в том числе через модернизацию и создание ключевой энергетической инфраструктуры.

Зеленский заявил о новом этапе сотрудничества Украины с США

Зеленский заявил о новом этапе сотрудничества Украины с США

Также в документе говорится о планах Украины и США активизировать партнёрство в ядерной энергетике и использовании возобновляемых источников энергии.

Как рассказывал Лайф, ранее Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине, включающий поставку противотанковых ракет Javelin.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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