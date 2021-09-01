США заявили о поддержке интеграции Украины и Евросоюза

Соединённые Штаты намерены помогать интеграции Украины и Европейского союза. Об этом говорится в заявлении о намерениях на сайте Минэнерго США, принятом по результатам американо-украинских переговоров.

Отмечается, что Минэнерго двух стран планируют "поддерживать усилия Украины в дальнейшей интеграции с Евросоюзом", в том числе через модернизацию и создание ключевой энергетической инфраструктуры.

Также в документе говорится о планах Украины и США активизировать партнёрство в ядерной энергетике и использовании возобновляемых источников энергии.