Пушков признал сенсационным заявление Байдена о конце эпохи смены режимов

Заявление президента США Джо Байдена о том, что вывод войск США из Афганистана завершает эпоху переустройства других стран, можно считать сенсацией. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

"В случае подлинного отказа США от попыток переустройства других государств это подведёт черту под американскими военными интервенциями в другие страны и качественно изменит международную роль США", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Сенатор подчеркнул, что такие высказывания Байдена говорят о том, что для него не прошли зря уроки в Ираке и Ливии. Они, по мнению Пушкова, усвоены и пошли на пользу.

"Но трудно предположить, что убеждённые интервенционисты и сторонники "экспорта демократии" сдадутся без боя", — добавил сенатор.

Ранее Байден рассказал, что перед Белым домом стоял выбор между уходом из Афганистана и эскалацией конфликта. При этом Америка была готова к коллапсу властей Афганистана после ухода сил Штатов.

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