Россиянам перечислили пять лучших продуктов для роста мышц

Пять продуктов, которые лучше всего способствуют росту мышечной массы, назвала эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова в беседе с РИА "Новости".

"Если ваша цель — набор мышечной массы, то не следует усиленно налегать на один-два продукта. Важно, чтобы в меню были разные продукты, с неодинаковым соотношением аминокислот. Тогда вы получите максимум питательных веществ", — пояснила диетолог.

По словам Бочаровой, первый продукт — говядина, в 100 граммах которой содержится 22 грамма белка, а также креатин. Эта аминокислота снабжает мышцы кислородом и повышает выносливость.

Второй — куриная грудка, в которой около 110 калорий на 100 граммов продукта, а содержание белка равно 23 граммам. Куриное мясо хорошо усваивается, содержит витамины группы B. В отварном виде мясо полезно при проблемах с пищеварением. Третий — яйца: в них 13 граммов белка, который способствует росту мышц, а также аминокислота лейцин — она снижает скорость распада белка.