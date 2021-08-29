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Россиянам перечислили пять лучших продуктов для роста мышц

Для набора мышечной массы важно, чтобы в меню были разные продукты, с неодинаковым соотношением аминокислот.

29 августа, 02:51

Фото © Pixabay

Пять продуктов, которые лучше всего способствуют росту мышечной массы, назвала эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова в беседе с РИА "Новости".

"Если ваша цель — набор мышечной массы, то не следует усиленно налегать на один-два продукта. Важно, чтобы в меню были разные продукты, с неодинаковым соотношением аминокислот. Тогда вы получите максимум питательных веществ", — пояснила диетолог.

По словам Бочаровой, первый продукт — говядина, в 100 граммах которой содержится 22 грамма белка, а также креатин. Эта аминокислота снабжает мышцы кислородом и повышает выносливость.

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Второй — куриная грудка, в которой около 110 калорий на 100 граммов продукта, а содержание белка равно 23 граммам. Куриное мясо хорошо усваивается, содержит витамины группы B. В отварном виде мясо полезно при проблемах с пищеварением. Третий — яйца: в них 13 граммов белка, который способствует росту мышц, а также аминокислота лейцин — она снижает скорость распада белка.

Четвёртый — рыба (в среднем 18 граммов белка), например лосось, горбуша, скумбрия, а также креветки (19 граммов белка). В рыбе находится омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, помогающие мышцам восстановиться после нагрузок. Пятый продукт — творог, в 100 граммах которого 16 граммов белка. 70 процентов белка — это казеин, способный на долгое время насытить организм.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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