Врачи дали рекомендации по подготовке детей к школе: Не нужно пичкать детей иммуномодуляторами — они не только бесполезны, но и могут причинить вред В Министерстве здравоохранения рассказали, какие меры будут приниматься в новом учебном году для предотвращения массовых заболеваний среди учащихся. 31 августа, 21:40 Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Впереди День знаний — тысячи школ по всей стране распахнут свои двери для учеников. Но, к сожалению, риск заболевания CoViD-19 не исчез, поэтому во всех учебных заведениях снова будут действовать коронавирусные ограничения. Причина — мутация вируса. Если раньше в большинстве случаев болели взрослые, то сейчас инфекция перекинулась и на детей.

— Школьники стали часто болеть именно тяжёлой формой коронавируса. Поэтому крайне важно сегодня обеспечивать высокий уровень информационной и профилактической работы среди обучающихся, важно, чтобы школьники и их родители имели правильную и корректную информацию относительно коронавируса, — заявил по этому поводу заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в ходе Общероссийского родительского собрания. По его словам, заболевших школьников уже больше чем 500 тысяч.

В связи с этим в большинстве регионов России учебный год начнётся с соблюдением дополнительных мер безопасности. Перед открытием школ обязательно будет проведена дезинфекция всех помещений. Оборудование в классах и спортинвентарь будут обрабатываться постоянно. На входах в здания школ и в санузлах установят антисептики и обеззараживающие лампы закрытого типа. За каждым классом закрепят кабинет и раздевалку. Ходить в столовую и на перемену ученики будут в разное время, а вход в школу снова будет в разных местах. Также в некоторых регионах могут отменить праздничные линейки.

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Кроме того, планируется создать группы по мониторингу здоровья детей. Цель мониторинга — оценить состояние школьников. В рабочую группу войдут учителя, медики и сами родители.

О том, как детям избежать заболевания, Лайфу рассказал врач-педиатр Роман Плахов. Он уже долгое время работает с детьми, заболевшими CoViD-19, на базе ДГП № 143.

— Самое важное, что должны сделать родители, — это обязательно поставить ребёнку прививку от гриппа. Далее детям необходимо полноценно и сбалансировано питаться. Также важно уделить внимание спорту, поскольку он делает организм выносливее и менее подверженным вирусам. Родители не должны пичкать детей иммуномодуляторами — они не только бесполезны, но и могут причинить вред, — заявил врач.

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Другой врач-педиатр — доктор медицинских наук Сергей Токарев — считает, что для профилактики коронавирусной инфекции мало вести здоровый образ жизни, нужен полный комплекс мер общественного характера.

— Пока мы боремся с инфекцией, нужно знать несколько правил и обязательно их соблюдать. Первое — это строгое соблюдение дистанции. Второе — в помещениях, где находятся дети, нужен полный контроль качества воздуха. Ну и самое важное — родители не должны отправлять в школу детей с признаками ОРВИ, — напомнил Токарев.

Тем временем в Прикамье придумали новую ткань для школьной формы с антивирусным эффектом. Сейчас в производство уже запущено два вида этой ткани. А в Новосибирске учебный год начнётся с необычным педсоставом. В качестве эксперимента в лицее № 22 "Надежда Сибири" учителями будут роботы.

Авторы Татьяна Богданова