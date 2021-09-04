Хрустальная девочка, победившая в конкурсе танцев для людей с ограниченными возможностями, не может попасть в школу из-за своих особенностей Многие думают, что дети с ограниченными возможностями сидят дома и у них нет никаких интересов. Но это не так, такие детки многого добиваются. Вот и хрустальная девочка Нюта ищет своё место в жизни. 3 сентября, 21:40 Фото © instagram.com/anyuta_crystal

Счастливая история удочерения Анюты Блохиной прогремела ещё несколько лет назад. Тогда девочка воспитывалась в детском доме и мечтала, что у неё когда-нибудь появятся любящие родители. Она даже загадала желание рядом с новогодней ёлкой. А в это время её будущая мама сидела у экрана телевизора и смотрела ролики о детках из детского дома. Там же она увидела и Нюту, стоящую у той самой ёлки.

— Я смотрела телевизор и увидела ролик про маленькую девочку, там же рассказали о её диагнозе. А потом машинально начала рассуждать, что это за болезнь такая "несовершенный остеогенез", можно ли её вылечить, — делится Елена Хорс.

Тогда сердце женщины ёкнуло — и она захотела познакомиться с этой девочкой, возможно, помочь ей чем-то. А потом поняла, что просто помочь ей мало, она хочет её удочерить. С этой идеей Лена подошла к мужу и детям, показала им ролик с Нютой и спросила: "Может, заберём малышку к себе?" Муж ответил: "Ну, узнай".

Новая жизнь

В итоге через восемь месяцев оформления бумаг Аня приехала домой. Елена сразу же занялась развитием девочки, так как после приюта Анюта практически не имела навыков самообслуживания. Но вместе с мамой она быстро всему научилась. После удочерения девочке провели шесть операций, вставили в руки и ноги телескопические стержни, благодаря которым она стала лучше и увереннее двигаться, и переломов стало меньше.

Единственная проблема, считает мама, что Аня перестала всего бояться и может так разбаловаться, что получает очередной перелом.

— А недавно Анюта пристрастилась к готовке. Оказалось, что она прирождённый кулинар. Теперь она у нас вместо мультиков смотрит на "Ютубе" кулинарные каналы и пытается подражать. Ей интересно, как смешиваются продукты, какой вкус они приобретают после смешивания, — смеётся Елена.

Мама, я хочу танцевать

В мае этого года социальный центр "Одухотворение" проводил конкурс танцев "Инклюзив дэнс", где участвовали люди с ограниченными возможностями. Конкурс проводится каждый год, и Нюта захотела туда попасть. Мама не возражала и записала дочку на конкурс.

— Вначале Анюта испугалась, для неё было ново видеть вокруг себя много людей. Боялась резких движений. А потом ей нашли партнёра, мальчика Мишу. Они подружились, и Аня стала уверенно учиться танцевать, — рассказывает Елена.

Конкурс прошёл на ура, дети полностью отдались танцу и выиграли. Анюта была счастлива. А потом попросила маму записать её в кружок танцев. "Мама, я хочу танцевать", — тараторила девочка после концерта. Глядя, как дочка радуется своему успеху, Лена решила, что так тому и быть, и после приезда домой занялась поиском подходящего Дома творчества для особенных детей.

— Ездить в Москву на занятия нам очень далеко, поэтому я стала смотреть, что есть рядом. Оказалось, что в нашем районе есть инклюзивный танцевальный коллектив, но брать туда Нюту отказались, так как испугались диагноза, — говорит Елена.

Чтобы не расстраивать девочку, Елена Хорс решила, что если они не найдут танцевальную студию, то откроют её сами. Но это не единственная проблема, с которой столкнулась семья девочки.

Вы нам не подходите

В этом году Ане исполнилось семь лет, это значит — пришло время пойти в школу. Девочка очень хочет пойти в первый класс, как и все, хочет сидеть за партой и носить портфель. Родители её в этом поддерживают и уже год как ищут учебное заведение, куда можно отвести Нюту.

— Мы рассматриваем только частные учебные заведения, потому что там больше внимания уделяется ребёнку и в классах мало учеников. Мы обошли уже все школы района, но пока безрезультатно. Во многих школах нет даже пандуса, а Аня у нас передвигается на инвалидной коляске либо на ходунках, — объясняет Елена.

Несколько недель назад школа всё-таки нашлась, родители даже подписали с ней договор. Но буквально на днях оттуда позвонили и попросили забрать документы. А Нюте уже подарили портфель с тетрадками и принадлежностями. Мама очень переживает за дочку, ведь она очень социальная, ей нужно общение, чтобы не замкнуться в себе. Но возможностей для таких детей очень мало, а в школе она могла бы восполнить этот дефицит общения. Близится новый учебный год, времени остаётся совсем немного, а проблема со школой стоит очень остро.

— Деваться некуда, будем обучаться дома. Аня хочет быть как все. Да и я не понимаю, что в ней такого, что нас боятся. Может быть, мы просто привыкли, — говорит Елена Хорс.

Помимо домашних занятий, у Нюты много интересов — с приглашёнными педагогами она занимается вокалом, музыкой, английским, а в будущем Елена хочет отдать её ещё и на плавание.

Авторы Татьяна Богданова