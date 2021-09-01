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Байден решил не проводить совместную пресс-конференцию с Зеленским

В день их встречи в расписании американского лидера значится только традиционный брифинг по теме экономики.

1 сентября, 03:19
<p>Джо Байден. Фото © <a href="https://www.facebook.com/WhiteHouse/photos/282296967172487" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Белый дом</a></p>

Джо Байден. Фото © Белый дом

Встреча президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится сегодня в Овальном кабинете Белого дома. Это следует из расписания Байдена на сайте главы страны. А вот информации о совместной пресс-конференции после переговоров там нет.

Отмечается, что Байден во время встречи с Зеленским "подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму". Также они обсудят сотрудничество в сфере энергетики и реформы на Украине. Затем в расписании значится еженедельный экономический брифинг главы Белого дома.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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