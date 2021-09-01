Байден решил не проводить совместную пресс-конференцию с Зеленским

Встреча президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится сегодня в Овальном кабинете Белого дома. Это следует из расписания Байдена на сайте главы страны. А вот информации о совместной пресс-конференции после переговоров там нет.

Отмечается, что Байден во время встречи с Зеленским "подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму". Также они обсудят сотрудничество в сфере энергетики и реформы на Украине. Затем в расписании значится еженедельный экономический брифинг главы Белого дома.