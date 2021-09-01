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В Госдуме предложили обеспечить многодетные семьи бесплатной парковкой

По мнению депутатов, это может стать ещё одной мерой для улучшения демографической ситуации в стране.

1 сентября, 02:31
<p>Фото © ТАСС / Александр Манзюк</p>

Фото © ТАСС / Александр Манзюк

Многодетные семьи должны получить право безвозмездного пользования платной парковкой. С такой инициативой выступил ряд депутатов Госдумы. Они подготовили соответствующий законопроект и направили его на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

"Законопроект направлен на установление на федеральном уровне для многодетных семей права бесплатного пользования платной парковкой на территории Российской Федерации. C учётом сложившейся демографической ситуации в нашей стране поддержка многодетности является важнейшей государственной задачей", — цитирует пояснительную записку к документу Ura.ru.

Инициаторы такой нормы предлагают внести её в законодательство уже до 1 января 2022 года.

В Минтруде предложили изменить правила начисления пособий на детей

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А ранее в Госдуме предложили отказаться от МРОТ. Авторы идеи считают, что оплату труда лучше привязать к прожиточному минимуму.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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