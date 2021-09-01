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Мало не покажется: Подсчитаны средние расходы россиян на содержание личного автомобиля

Условия у всех разные, и всё же, при усреднённых данных, уже на второй год пользования машиной владелец может чуть-чуть выдохнуть — траты уменьшатся.

1 сентября, 02:20
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Владение личным автомобилем может обойтись россиянину примерно в 300 тысяч рублей в год. Такую сумму озвучил руководитель отдела продаж известного в России автодилера Павел Червяков. Он суммировал средние траты в первый год владения машиной. В дальнейшем расходы уменьшатся до 200–250 тысяч.

"Эта оценка в основном касается автомобилей премиальной категории. У непремиальных машин стоимость владения будет отличаться, но не очень значительно, так как основные параметры (расход топлива, цена техобслуживания, допоборудования), в принципе, сопоставимы", — пояснил Червяков в интервью агентству "Прайм".

Первое, конечно, это сама стоимость машины. Играет роль способ оплаты — берёте за наличные или на заёмные у банка — итоговые суммы будут разными. Затем ещё две статьи расходов — ОСАГО и каско. Стоимость ОСАГО колеблется в зависимости от разных факторов: от региона, мощности мотора, стажа владения, марки и модели и может составлять от 3,5 до 15-17 тысяч рублей. Каско — это процент от стоимости машины.

"Также, чтобы ездить зимой, необходима зимняя резина. Выбор, представленный на рынке, очень широкий — стоимость покрышки может начинаться на бюджетные модели от 2,5-3 тысяч рублей и доходить до 25 тысяч рублей для одного колеса в зависимости от размера и бренда резины", — отмечает специалист.

По подсчётам Червякова, в среднем каждый автолюбитель в премиальном сегменте тратит на допоборудование — защиту картера двигателя, брызговики, ковры в салон — около 150 тысяч рублей. Ещё нужно платить за ежегодное плановое техобслуживание. Так, на Volvo уйдёт около 25-27 тысяч рублей, и проходить его нужно либо раз в год, либо каждые 20 тысяч километров. Нужно учесть также парковку и транспортный налог, который варьируется в зависимости от ряда факторов, в основном от лошадиных сил. Ну и, конечно, топливо — в среднем порядка 10 литров на 100 километров. Если умножить приблизительную стоимость бензина АИ-95 (50 рублей) на 10, то мы получим 500 рублей на 100 километров, подсчитал эксперт.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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