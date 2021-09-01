Власти Кипра сообщили о приближающемся к острову опасном нефтяном пятне

Как уточняет Би-би-си, загрязнение Средиземного моря произошло в результате утечки топлива во время аварии на тепловой электростанции в Сирии около недели назад. Тогда на месте разлива топлива его пытались собрать, но часть нефтепродуктов всё-таки попала в море, и её отнесло к северу. По состоянию на 31 августа пятно распространилось дальше вдоль побережья и покрыло почти 150 квадратных километров водной глади.