Власти Кипра сообщили о приближающемся к острову опасном нефтяном пятне
Оно появилось в море после аварии на предприятии сирийского города Банияс и теперь передвигается по воле течений.
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К восточному побережью острова Кипр приближается нефтяное пятно. Об этом сообщают в Управлении рыболовства и морских исследований Кипра.
Как уточняет Би-би-си, загрязнение Средиземного моря произошло в результате утечки топлива во время аварии на тепловой электростанции в Сирии около недели назад. Тогда на месте разлива топлива его пытались собрать, но часть нефтепродуктов всё-таки попала в море, и её отнесло к северу. По состоянию на 31 августа пятно распространилось дальше вдоль побережья и покрыло почти 150 квадратных километров водной глади.
По прогнозам экспертов, уже во вторник пятно подойдёт к полуострову Карпас, сейчас оно находится неподалеку от мыса Апостолос-Андреас. Как отмечает премьер-министр Кипра Эрсан Санер, власти сделают всё возможное, чтобы предотвратить ущерб стране.
Лайф ранее рассказывал о другом подобном случае, в Чёрном море. В начале августа появилась информация о том, что под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи, ссылаясь на снимки со спутника, заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных. Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Вместе с тем глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что снимки со спутника не являются доказательством большого объёма разлива. Владелец греческого танкера отрицает причастность к разливу нефти под Новороссийском.
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