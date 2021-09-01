В России начали создавать дрон – имитатор подводных лодок
"Суррогат" сможет более десяти часов делать вид, что он большая субмарина, обманывая электронику противника.
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В России спроектировали подводный робот-беспилотник, который будет при помощи акустики имитировать движение субмарины для обмана противника. В Центральном конструкторском бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" рассказали, что разработка получила название "Суррогат".
"Совершенствование акустических систем позволяет всё более уверенно имитировать акустический портрет подлодки с точностью, достаточной для обмана авиационных и корабельных комплексов обнаружения, а в перспективе – и стационарных систем", — приводит РИА "Новости" комментарий представителя "Рубина".
Предполагается, что у имитатора подводной лодки будет литий-ионная батарея, он сможет до 15-16 часов двигаться как субмарина, причём и на больших скоростях.
Ранее Лайф рассказывал, что до конца года ВМФ получит сразу три атомные подлодки. Россия эксплуатирует сейчас четыре субмарины проектов 955 "Борей" и 955А "Борей-А", ещё несколько на стадии строительства.
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