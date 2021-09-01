В России начали создавать дрон – имитатор подводных лодок

В России спроектировали подводный робот-беспилотник, который будет при помощи акустики имитировать движение субмарины для обмана противника. В Центральном конструкторском бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" рассказали, что разработка получила название "Суррогат".

"Совершенствование акустических систем позволяет всё более уверенно имитировать акустический портрет подлодки с точностью, достаточной для обмана авиационных и корабельных комплексов обнаружения, а в перспективе – и стационарных систем", — приводит РИА "Новости" комментарий представителя "Рубина".

Предполагается, что у имитатора подводной лодки будет литий-ионная батарея, он сможет до 15-16 часов двигаться как субмарина, причём и на больших скоростях.