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В России начали создавать дрон – имитатор подводных лодок

"Суррогат" сможет более десяти часов делать вид, что он большая субмарина, обманывая электронику противника.

1 сентября, 01:19

Фото © Минобороны РФ

В России спроектировали подводный робот-беспилотник, который будет при помощи акустики имитировать движение субмарины для обмана противника. В Центральном конструкторском бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" рассказали, что разработка получила название "Суррогат".

"Совершенствование акустических систем позволяет всё более уверенно имитировать акустический портрет подлодки с точностью, достаточной для обмана авиационных и корабельных комплексов обнаружения, а в перспективе – и стационарных систем", — приводит РИА "Новости" комментарий представителя "Рубина".

Предполагается, что у имитатора подводной лодки будет литий-ионная батарея, он сможет до 15-16 часов двигаться как субмарина, причём и на больших скоростях.

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Ранее Лайф рассказывал, что до конца года ВМФ получит сразу три атомные подлодки. Россия эксплуатирует сейчас четыре субмарины проектов 955 "Борей" и 955А "Борей-А", ещё несколько на стадии строительства.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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