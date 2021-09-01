Малоизвестная криптовалюта достигла рекордной стоимости









Малоизвестный токен Solana (солана) на этой неделе стал седьмой по стоимости криптовалютой. 31 августа он поднялся на 26% и взлетел в цене до 125,98 доллара, а за месяц валюта выросла практически на 220%. Монета была выпущена полтора года назад, но уже зашкалила с номинацией за 30 миллиардов долларов. Специалисты считают, что залогом успеха стали невзаимозаменяемые токены (NFT). Каждый экземпляр здесь уникален.

Криптовалюту запустила Degenerate Ape Academy, которая продавала коллекцию изображений мультяшных обезьян. 10 000 из них были проданы за первые 10 минут, что подняло токен SOL выше, поскольку людям понадобилась криптовалюта для покупки мультяшных обезьян, пишет Euronews. Также взлёту монеты помогло августовское ралли NFTS, которое побило рекорд продаж в размере около 900 миллионов долларов (761 миллион евро).

Солана уделяет особое внимание так называемым умным контрактам (smart contracts), более безопасным, чем традиционные. Они находятся в блокчейне, исключают посредников и ускоряют процесс. Также монета использует консенсус доказательства истории (PoH), что означает, что сообщения группируются вместе, так что есть доказательство и запись времени каждого сообщения, а это вызывает доверие. Трейдеры сегодня ломают голову над тем, какую функцию токен SOL запустит в сентябре, а он анонсировал это. А пока — за неделю виртуальная монета привлекла более 7 реальных миллионов долларов.