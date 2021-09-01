Победа радикального движения "Талибан"* в Афганистане свидетельствует о явном поражении Запада. Такое мнение высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он добавил, что из этой ситуации следует вынести урок и не допустить аналогичного в других частях мира.

"В первую очередь это трагедия для афганского народа, это катастрофа. Это явное поражение Запада. И это существенное изменение в международных отношениях. Надо вынести много уроков из произошедшего, в первую очередь для Европы, каким образом иметь отношения с этой частью мира, которая отказывается принимать наши ценности", — заявил Боррель в эфире радиостанции Onda Cero.

Дипломат уверен, что Афганистан был потерян 10 лет, а не дней назад. Это, по мнению Борреля, произошло по причине того, что страны Запада не смогли помочь создать основы современного государства.

"Мы должны выучить урок... Мы можем помочь, но не можем стать заменой", — сказал Боррель.

Он добавил, что поскольку талибы так быстро захватили страну, это означает, что они "представляют нечто социальное и культурное" для афганского общества.

"Мы можем сожалеть, но не можем отрицать, что есть часть обществ в некоторых странах, которые категорически отрицают западную модернизацию, западные ценности", — признал Боррель.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.