На Украине предложили блокировать российский контент на YouTube
В Незалежной хотят привлечь редакторов-модераторов, которые будут решать, что можно смотреть гражданам.
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Украина предложила компании Google уменьшить объёмы российского контента на стартовой странице украинского YouTube. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.
"Сегодня обсудили итоги сотрудничества и дальнейшие совместные планы. В частности, вопрос о подборе и рекомендациях контента для главной страницы украинского YouTube Music and YouTube. Потому что сейчас нашим пользователям предлагают российский контент, который недопустим, когда в Украине идет война", — написал политик на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
Он отметил, что для этой работы Украина предложила привлечь независимых украинских редакторов, которые будут выбирать контент.
"Это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии", — уверен Фёдоров.
Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против журналиста Анатолия Шария, его супруги и тёщи. Ограничительные меры также коснулись главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы и аффилированных с ним юридических лиц.
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