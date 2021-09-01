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На Украине предложили блокировать российский контент на YouTube

В Незалежной хотят привлечь редакторов-модераторов, которые будут решать, что можно смотреть гражданам.

1 сентября, 00:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Украина предложила компании Google уменьшить объёмы российского контента на стартовой странице украинского YouTube. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.

"Сегодня обсудили итоги сотрудничества и дальнейшие совместные планы. В частности, вопрос о подборе и рекомендациях контента для главной страницы украинского YouTube Music and YouTube. Потому что сейчас нашим пользователям предлагают российский контент, который недопустим, когда в Украине идет война", — написал политик на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Он отметил, что для этой работы Украина предложила привлечь независимых украинских редакторов, которые будут выбирать контент.

"Это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии", — уверен Фёдоров.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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