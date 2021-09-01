Россиянам начали выдавать дешёвые автокредиты на электромобили

Как пишет "Коммерсант", ВТБ начинает льготное кредитование со 2 сентября. Он предлагает средства на срок до 7 лет под 3% годовых с максимальной суммой кредита в 7 миллионов рублей. Похожая программа, по данным издания, запущена и в других банках: в "Газпромбанке" максимально можно получить 5 миллионов рублей сроком на 5 лет под 3,9% годовых. Кредиты на покупку Porsche Taycan выдают "Сетелем-банк" (дочерний банк Сбербанка) и "Росбанк", но базовые ставки гораздо выше — 10,9% и 11,5 годовых соответственно. Срок кредитов достигает 5 лет при сумме 12 и 8 миллионов рублей.