Вышел финальный трейлер нового фильма про Бонда
Кинокартина получила название "Не время умирать", дата её выхода неоднократно переносилась.
Опубликован финальный трейлер нового фильма про спецагента 007 Джеймса Бонда. Видео представлено на YouTube-канале James Bond 007.
Ролик содержит кадры, которые ранее не были показаны. По сюжету ленты Бонд оставляет службу и переезжает на Ямайку, однако его вновь просят помочь поймать опасного преступника. Агенту предстоит освободить учёного, которого похитил антагонист ради создания технологического оружия, способного погрузить мир в хаос.
Главную роль в новом фильме киносаги исполнил Дэниел Крэйг. В картине также сыграли Кристоф Вальц, Леа Сейду, Ана Де Армас, Бен Уишоу и Рэйф Файнс.
Ранее сообщалось, что премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде в России перенесли на осень. Это уже третий раз, когда выход картины был отложен.
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