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Вышел финальный трейлер нового фильма про Бонда

Кинокартина получила название "Не время умирать", дата её выхода неоднократно переносилась.

1 сентября, 00:54

Опубликован финальный трейлер нового фильма про спецагента 007 Джеймса Бонда. Видео представлено на YouTube-канале James Bond 007.

Ролик содержит кадры, которые ранее не были показаны. По сюжету ленты Бонд оставляет службу и переезжает на Ямайку, однако его вновь просят помочь поймать опасного преступника. Агенту предстоит освободить учёного, которого похитил антагонист ради создания технологического оружия, способного погрузить мир в хаос.

Главную роль в новом фильме киносаги исполнил Дэниел Крэйг. В картине также сыграли Кристоф Вальц, Леа Сейду, Ана Де Армас, Бен Уишоу и Рэйф Файнс.

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Ранее сообщалось, что премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде в России перенесли на осень. Это уже третий раз, когда выход картины был отложен.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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