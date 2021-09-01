Вышел финальный трейлер нового фильма про Бонда

Опубликован финальный трейлер нового фильма про спецагента 007 Джеймса Бонда. Видео представлено на YouTube-канале James Bond 007.

Ролик содержит кадры, которые ранее не были показаны. По сюжету ленты Бонд оставляет службу и переезжает на Ямайку, однако его вновь просят помочь поймать опасного преступника. Агенту предстоит освободить учёного, которого похитил антагонист ради создания технологического оружия, способного погрузить мир в хаос.

Главную роль в новом фильме киносаги исполнил Дэниел Крэйг. В картине также сыграли Кристоф Вальц, Леа Сейду, Ана Де Армас, Бен Уишоу и Рэйф Файнс.