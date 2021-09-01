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"В любое время": В Киеве напомнили о готовности Зеленского встретиться с Путиным

На вопрос о том, ведётся ли какая-то подготовка к таким переговорам, там отвечать не стали, переадресовав его в Кремль.

1 сентября, 01:36
<p>Фото © Офис президента Украины</p>

Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему готов встретиться с лидером России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"Мой президент несколько раз заявлял, что он готов в любое время", — приводит РИА "Новости" слова Никифорова.

За ответом на вопрос о том, ведётся ли какая-нибудь подготовка к таким переговорам, он рекомендовал обращаться в Кремль.

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Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же, в свою очередь, заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет.

Позже лидер Незалежной предложил провести саммит в Ватикане, но политологи считают, что это уловка — такими предложениями украинский лидер якобы желает полностью дискредитировать идею встречи двух президентов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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