"В любое время": В Киеве напомнили о готовности Зеленского встретиться с Путиным
На вопрос о том, ведётся ли какая-то подготовка к таким переговорам, там отвечать не стали, переадресовав его в Кремль.
Фото © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему готов встретиться с лидером России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
"Мой президент несколько раз заявлял, что он готов в любое время", — приводит РИА "Новости" слова Никифорова.
За ответом на вопрос о том, ведётся ли какая-нибудь подготовка к таким переговорам, он рекомендовал обращаться в Кремль.
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Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же, в свою очередь, заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет.
Позже лидер Незалежной предложил провести саммит в Ватикане, но политологи считают, что это уловка — такими предложениями украинский лидер якобы желает полностью дискредитировать идею встречи двух президентов.
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