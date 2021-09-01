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Обманул соратников, ограбил народ: Афганский посол раскрыл подробности бегства президента Гани из страны

Дипломат считает, что предательство со стороны главы государства в том числе сыграло роковую роль в столь скором падении Кабула перед экстремистами.

1 сентября, 01:44
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMqebOLF_O7/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ашраф Гани</a></p>

Фото © Instagram / Ашраф Гани

В то время как члены афганского правительства собрались на совещание, назначенное им же самим, президент Ашраф Гани уже вылетел из кабульского аэропорта. Об этом рассказал посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

"Гани не просто сбежал, бросив на произвол судьбы своих соратников, но и прихватил бюджетные деньги, ограбив народ. Никто из его заместителей не знал, что он задумал бежать. По словам министра обороны правительства Гани (я говорил с ним вчера лично), советник Ашрафа Гани позвонил в Минобороны и сказал, что он будет там в 16.00 на совещании, они подготовились, ждали его, но именно в это время три самолёта, где находился Гани и его близкие, вылетели из кабульского аэропорта", — сообщил РИА "Новости" дипломат.

Предательство Гани, по словам посла, послужило одной из причин столь быстрого захвата власти "Талибаном"*. Дипломат уверен, что глава государства убирал из правительства честных чиновников, ставя на их место неопытных. Он напомнил, что, несмотря на то что армия страны была обучена НАТО и имела современное оружие, талибы захватили страну в течение 10 дней.

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Как рассказывал Лайф, по версии Вашингтона, Гани за день до бегства из Кабула обещал "стоять насмерть". Госдеп удивило то, что последовало за этим, — падение правительства и развал армии.

Напомним, что сбежавший экс-президент Афганистана Гани пообещал вернуться на родину, обратившись к народу вскоре после побега. Сначала он отправился в Узбекистан, затем вылетел в ОАЭ, откуда и вышел на связь через социальные сети. 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Они подняли свой флаг над президентским дворцом, а сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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