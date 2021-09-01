В то время как члены афганского правительства собрались на совещание, назначенное им же самим, президент Ашраф Гани уже вылетел из кабульского аэропорта. Об этом рассказал посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

"Гани не просто сбежал, бросив на произвол судьбы своих соратников, но и прихватил бюджетные деньги, ограбив народ. Никто из его заместителей не знал, что он задумал бежать. По словам министра обороны правительства Гани (я говорил с ним вчера лично), советник Ашрафа Гани позвонил в Минобороны и сказал, что он будет там в 16.00 на совещании, они подготовились, ждали его, но именно в это время три самолёта, где находился Гани и его близкие, вылетели из кабульского аэропорта", — сообщил РИА "Новости" дипломат.

Предательство Гани, по словам посла, послужило одной из причин столь быстрого захвата власти "Талибаном"*. Дипломат уверен, что глава государства убирал из правительства честных чиновников, ставя на их место неопытных. Он напомнил, что, несмотря на то что армия страны была обучена НАТО и имела современное оружие, талибы захватили страну в течение 10 дней.

Как рассказывал Лайф, по версии Вашингтона, Гани за день до бегства из Кабула обещал "стоять насмерть". Госдеп удивило то, что последовало за этим, — падение правительства и развал армии.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.