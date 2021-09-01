СМИ: Установлена причина крушения Ил-112В в Подмосковье

Экспериментальный самолёт Ил-112В потерпел крушение в подмосковной Кубинке в августе этого года не по вине пилотов. Они ничего не могли сделать в той ситуации. О первых выводах экспертов по поводу причин катастрофы пишет "Коммерсант".

Как отмечает газета, критическую ситуацию на борту спровоцировал пожар двигателя. Рухнул же самолёт из-за того, что пламя оборвало тягу правого элерона. Произошло опрокидывание. Если же говорить более детально, изначально, по версии экспертов Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК), развитие катастрофы началось с потери газодинамической устойчивости правого двигателя. Случился помпаж с выбросами пламени, могла разрушиться турбина, а её обломки могли перебить расположенные рядом топливопроводы. Помочь установить точную причину призваны результаты экспертиз, которые уже назначены.