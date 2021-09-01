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СМИ: Установлена причина крушения Ил-112В в Подмосковье

Опытный экипаж действовал слаженно и быстро, оставался шанс дотянуть до аэродрома, но пожар нанёс критические повреждения самолёту.

1 сентября, 01:59
<p>Кадр из видео падения самолёта © Соцсети</p>

Кадр из видео падения самолёта © Соцсети

Экспериментальный самолёт Ил-112В потерпел крушение в подмосковной Кубинке в августе этого года не по вине пилотов. Они ничего не могли сделать в той ситуации. О первых выводах экспертов по поводу причин катастрофы пишет "Коммерсант".

Как отмечает газета, критическую ситуацию на борту спровоцировал пожар двигателя. Рухнул же самолёт из-за того, что пламя оборвало тягу правого элерона. Произошло опрокидывание. Если же говорить более детально, изначально, по версии экспертов Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК), развитие катастрофы началось с потери газодинамической устойчивости правого двигателя. Случился помпаж с выбросами пламени, могла разрушиться турбина, а её обломки могли перебить расположенные рядом топливопроводы. Помочь установить точную причину призваны результаты экспертиз, которые уже назначены.

Путин наградил орденами Мужества посмертно лётчиков разбившегося в Подмосковье Ил-112В

Путин наградил орденами Мужества посмертно лётчиков разбившегося в Подмосковье Ил-112В

Опытный экипаж, как говорят эксперты, действовал слаженно и быстро. Был шанс посадить горящий самолёт в Кубинке, до которой оставалось всего полтора-два километра.

Напомним, 17 августа в подмосковной Кубинке потерпел катастрофу первый опытный образец самолёта Ил-112В. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария случилась во время тренировочного полёта. Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В, а Лайф публиковал видео с места трагедии. До крушения пилоты успели доложить диспетчеру о возгорании.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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