На Камчатке предупредили о возможном мощном извержении вулкана Шивелуч

В течение ближайших дней повышена вероятность мощного извержения вулкана Шивелуч. К такому заключению пришёл общий Совет ИВиС ДВО РАН по прогнозу землетрясений и извержений вулканов, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Извержение может сопровождаться подъёмом пепловых вулканических облаков до 18 километров над уровнем моря, что представляет опасность для авиации, а также протяжёнными раскалёнными пирокластическими потоками, представляющими угрозу здоровью и жизни находящихся поблизости людей", – предупреждают спасатели.

В МЧС сообщают, что выпадение пепла возможно в ближайших к вулкану населённых пунктах: Усть-Камчатске, Быстринске, Мильковске, а также в Карагинском и Тигильском районах.

"Главное управление МЧС России по Камчатскому краю настоятельно рекомендует жителям и гостям края воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Шивелуч", – говорится в сообщении.