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На Камчатке предупредили о возможном мощном извержении вулкана Шивелуч

Оно может сопровождаться подъёмом пепловых вулканических облаков до высоты 18 километров над уровнем моря.

1 сентября, 02:51
<p>Пепловый выброс на вулкане Шивелуч. Фото © ТАСС/ ИВиС ДВО РАН</p>

Пепловый выброс на вулкане Шивелуч. Фото © ТАСС/ ИВиС ДВО РАН

В течение ближайших дней повышена вероятность мощного извержения вулкана Шивелуч. К такому заключению пришёл общий Совет ИВиС ДВО РАН по прогнозу землетрясений и извержений вулканов, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Извержение может сопровождаться подъёмом пепловых вулканических облаков до 18 километров над уровнем моря, что представляет опасность для авиации, а также протяжёнными раскалёнными пирокластическими потоками, представляющими угрозу здоровью и жизни находящихся поблизости людей", – предупреждают спасатели.

В МЧС сообщают, что выпадение пепла возможно в ближайших к вулкану населённых пунктах: Усть-Камчатске, Быстринске, Мильковске, а также в Карагинском и Тигильском районах.

"Главное управление МЧС России по Камчатскому краю настоятельно рекомендует жителям и гостям края воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Шивелуч", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что вулканическая активность Шивелуча продолжает нарастать. Над юго-восточной кромкой кратера постоянно наблюдается свечение.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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