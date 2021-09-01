Адвокат обвинил отца Бритни Спирс в вымогательстве у неё огромной суммы

Отец американской певицы Бритни Спирс — Джеймс Спирс — вымогает у своей дочери около $2 млн за то, чтобы она наконец получила его отказ от опекунства. Об этом сообщают адвокаты артистки.

Как пишет портал TMZ со ссылкой на материалы суда, отец Бритни Спирс за счёт дочери хочет оплатить работу своих адвокатов, а также рассчитаться с компанией Tri Star.