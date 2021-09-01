Адвокат обвинил отца Бритни Спирс в вымогательстве у неё огромной суммы
По версии юриста, родитель рассчитывает за счёт дочери погасить судебные издержки и расплатиться с компанией Tri Star.
Фото © Instagram/britneyspears
Отец американской певицы Бритни Спирс — Джеймс Спирс — вымогает у своей дочери около $2 млн за то, чтобы она наконец получила его отказ от опекунства. Об этом сообщают адвокаты артистки.
Как пишет портал TMZ со ссылкой на материалы суда, отец Бритни Спирс за счёт дочери хочет оплатить работу своих адвокатов, а также рассчитаться с компанией Tri Star.
"Бритни Спирс не будет подвергнута издевательствам или вымогательствам со стороны отца. Джеймс Спирс не имеет права держать в заложниках свою дочь, ставя условия для отказа", — заявил адвокат певицы Мэттью Розенгарт.
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Напомним, Бритни попросила суд прекратить опекунство отца над ней, которое было оформлено 13 лет назад, и рассказала обо всех ужасах, что творятся в её семье. Так, по словам певицы, её не оставляли наедине с собой даже голой и заставили установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей. Позже артистка попросила прощения у фанатов за двухлетнюю ложь. Также стало известно, что отец Бритни Спирс заявил, что готов отказаться от опекунства над дочерью.
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