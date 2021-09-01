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"Самый завидный и красивый": Бузова показала фото своего первого парня

Всё началось с опроса в её сторис, и вдруг переросло в настоящий поиск экс-возлюбленного. Выяснилось, что даже команда Андрея Малахова не смогла его найти.

1 сентября, 04:05
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSzqNDqM4ejbpwLBZXTDoRo1X9LGFS4QywGx-U0/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ольга Бузова</a></p>

Фото © Instagram / Ольга Бузова

Бузова показала фото своего первого парня. Фото © Instagram / Ольга Бузова

Бузова показала фото своего первого парня. Фото © Instagram / Ольга Бузова

35-летняя телеведущая Ольга Бузова решила показать поклонникам в "Инстаграме" фото своего первого парня. Выяснилось, что это вовсе не Рома Третьяков, как было объявлено в бытность инстадивы на телешоу "Дом-2", а молодой человек из её школы. Поющая вдруг решила разыскать его с помощью подписчиков.

"Самый завидный и красивый парень в школе. У нас были школьные отношения: поцелуи у подъезда, совместный выпускной. Это был официально мой первый парень, но не первая любовь. До сих пор с теплом вспоминаю его и наши старшие классы. Я была "бэшкой", а он "вэшкой". Фото сделано у школы после награждения и перед выпускным", — раскрыла детали звезда.

Оказалось, что найти его Ольга уже пыталась, но безуспешно. Не смогла помочь в этом даже команда Андрея Малахова, пишет Бузова в своём аккаунте. Было это в 2018 году. Алексей Крупица — так зовут первого парня знаменитости — как в воду канул. Исполнительница хита "Мало половин" просит подписчиков написать, кто знаком с её бывшим молодым человеком. Ну или хотя бы просто рассказать ей, что с ним сейчас стало, где он и чем занимается.

"Лучше, чем полуголая!": Бузова покорила фанатов образом невесты на "Новой волне"

"Лучше, чем полуголая!": Бузова покорила фанатов образом невесты на "Новой волне"

Ранее Лайф писал, что Бузова объявила себя завидной невестой. Артистка раскрыла, сколько миллионов тратит только за месяц, и цифра повергла всех в шок. Инстадива подчеркнула, что все деньги она зарабатывает сама, да к тому же ещё и честно платит налоги.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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