"Я — завидная невеста!": Бузова раскрыла, сколько миллионов тратит только за месяц, и цифра повергла всех в шок
Инста-дива подчеркнула, что все деньги она зарабатывает сама, да к тому же ещё и честно платит налоги.
Известная 35-летняя блогерша Ольга Бузова в рамках челленджа со своими коллегами Гусейном Гасановым, Кариной Кросс и Аней Покров ответила на интересующий многих вопрос: сколько же она тратит на жизнь в месяц. Певица подошла к вопросу серьёзно и всё посчитала в сториз вместе с подписчиками.
Всю свою жизнь я полностью обеспечиваю себя сама
Видео © Instagram / buzova86
Инста-дива рассказала, что регулярно в месяц на уход за собой, работу команды и прочие расходы ей требуется около пяти миллионов рублей. К этому добавляются путешествия и ремонт квартиры, которую она недавно купила — тоже на свои деньги. А скоро состоится огромное шоу в "Крокусе", на которое уже ушло более 30 миллионов рублей. Окончательная сумма пока не известна — звезда ждёт ответа от технической команды.
Все эти деньги певица заработала сама, участвуя в различных телепроектах и выпуская собственные песни, а также на концертах и на рекламе в соцсетях.
"Получается, я завидная невеста!" — подытожила свою речь Ольга в сториз. Несмотря на свою огромную прибыль, звезда не любит говорить о деньгах, предпочитая это время тратить на работу.
Озвученные ею цифры звучат неподъёмными для любого россиянина, но только не для Ольги Бузовой. В этом году блогерша вошла в тройку самых успешных российских звёзд, уступив лишь бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову и рэперу Алишеру Моргенштерну и заработав около 240 миллионов рублей за год.
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