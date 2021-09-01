Названы города, в которых больше всего подорожала ипотека на вторичное жильё

Среди российских городов в Сочи, Новороссийске, Братске, Нижнекамске и Улан-Удэ больше всего за три года вырос средний ежемесячный платёж по ипотеке при покупке однокомнатных квартир на вторичном рынке. К такому выводу пришли в консалтинговой группе SRG.

Как пишет РИА "Новости", средний платёж в Сочи (при покупке однушки на 15 лет с первоначальным взносом 30%) за три года вырос на 96,24%, до 46,1 тысячи рублей, в Новороссийске — на 66,5% (до 27,3 тысячи), Братске — на 49,52% (до 11,4 тысячи), Нижнекамске — на 44,15% (до 12,1 тысячи), Улан-Удэ — на 40,12% (до 15,6 тысячи).

При этом есть и города, где ежемесячный платёж по ипотеке уменьшился. Речь идёт о Саранске (-1,97%, до 12 тысяч рублей), Комсомольске-на-Амуре (-2,19%, до 9,6 тысячи), Таганроге (-2,64%, до 9,8 тысячи), Нижнем Тагиле (-4,98%, до 8 тысяч), Шахтах (-6,07%, до 7,4 тысячи), Рыбинске (-10,06%, до 7 тысяч) и Орске (-12,64%, до 4,8 тысячи).

Аналитики отмечают, что ставка по ипотеке на вторичном рынке к концу года достигнет 9%. Они прогнозируют, что при этих условиях ежемесячный платёж для однокомнатной квартиры, приобретённой в кредит с 30процентным первоначальным взносом и сроком 15 лет, вырастет на 4,87%.