Американские СМИ: Украина — опасный и недостойный партнёр для США

Агрессивная внешняя политика Украины в адрес Москвы делает её опасным союзником для США, считает аналитик The National Interest (NI) Тед Карпентер. Представления американцев зиждутся на образе, который рисуют власти Штатов, — мирной страны, лишь защищающей свою территорию от "агрессора" в лице России. Это ошибочно, считает автор. Украина — лишь слабо замаскированный автократ, а не демократическое правительство, она недостойна быть партнёром США.

"Внутриполитическое управление в стране характеризуется скорее усиливающимся авторитаризмом, а вовсе не приверженностью демократии, а внешняя политика Киева носит тревожно агрессивный характер по отношению к его гораздо более крупному и сильному соседу. Украина — это одновременно опасный и недостойный партнёр для Соединённых Штатов", — пишет Тед Карпентер.

Позиция Украины "ура-патриотическая" с её заявлениями о возвращении контроля над Крымом и Донбассом, которые выглядят "более чем риторическими". А агрессия в адрес России становится всё более смелой и вызывающей тревогу, считает автор статьи. При этом Карпентер высказывает предположение, что столь дерзкое поведение Киева продиктовано расчётом на поддержку НАТО и США в случае необходимости.

"Хуже слабого и уязвимого клиента в области безопасности только слабый и уязвимый клиент, стремящийся проводить агрессивную политику. При этом он не обладает достаточными военными ресурсами, а лишь полагается на поддержку со стороны своего могущественного благодетеля", — подчёркивает автор материала.

Карпентер отмечает, что если Украина будет принята в НАТО, то она начнёт манипулировать и сможет с лёгкостью выдавать любой инцидент за акт агрессии с российской стороны. Обозреватель не расценивает Киев ни формальным, ни фактическим союзником Вашингтона, несмотря на поставки оружия и присутствие американских советников в стране. Журналист призывает "оторвать" от себя Киев и прекратить "неразумную и опасную" поддержку "нереалистичных территориальных амбиций" Украины, считает Карпентер.