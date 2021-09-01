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У побережья Калифорнии разбился американский военный вертолёт

Многоцелевой MH-60S вылетел с авианосца, а упал примерно в 110 километрах от Сан-Диего. ВМС и Береговая охрана проводят поисково-спасательную операцию.

1 сентября, 03:46
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Фото © flickr.com/usnavy

Вертолёт ВМС США потерпел крушение во время выполнения полёта недалеко от побережья штата Калифорния. Об этом сообщили в 3-м Флоте Военно-морских сил.

Как говорится на его сайте, упал корабельный многоцелевой вертолёт MH-60S. Он вылетел с авианосца Abraham Lincoln, а рухнул примерно в 110 километрах от города Сан-Диего. Почему это случилось, не уточняется. Поисково-спасательную операцию проводят ВМС и Береговая охрана США.

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Ранее Лайф рассказывал, что в июле вертолёт ВВС США аварийно сел в центре Бухареста прямо на дорогу. Боевая машина приземлилась, повалив фонарные столбы и еле избежав столкновения с автомобилями, стоявшими в пробке.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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