У побережья Калифорнии разбился американский военный вертолёт

Вертолёт ВМС США потерпел крушение во время выполнения полёта недалеко от побережья штата Калифорния. Об этом сообщили в 3-м Флоте Военно-морских сил.

Как говорится на его сайте, упал корабельный многоцелевой вертолёт MH-60S. Он вылетел с авианосца Abraham Lincoln, а рухнул примерно в 110 километрах от города Сан-Диего. Почему это случилось, не уточняется. Поисково-спасательную операцию проводят ВМС и Береговая охрана США.