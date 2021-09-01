Потерявшихся в сахалинском лесу двух женщин нашли спустя неделю
Они ушли в лес за ягодами, после чего перестали выходить на связь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Фото © СУ СК РФ по Сахалинской области
Найдены две женщины, потерявшиеся в районе горы Вайда в Сахалинской области. Ещё 24 августа они ушли собирать в лес ягоды, и до сегодняшнего дня об их местоположении ничего не было известно.
"Женщины обнаружены в лесном массиве. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении СУ СК РФ по Сахалинской области.
Как уточняют в региональном правительстве, в 13:10 (05:10 мск) вертолёт Ми-8 с найденными женщинами сел в пгт Смирных. В медицинской помощи они не нуждаются. К поискам привлекали Следственный комитет, полицию, МЧС, а также волонтёров поисково-спасательного отряда "СОВА".
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