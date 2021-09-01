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Сбербанк решил выдавать ипотеку 18-летним

Там рассказали, что в последнее время спрос на такие кредиты у молодёжи растёт.

1 сентября, 04:31
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Сбер решил снизить минимальный возраст заёмщиков по ипотеке. Если прежде за получением такого кредита можно было обращаться с 21 года, то с сегодняшнего дня — с 18 лет.

Как сообщает РБК, столь юным клиентам Сбера будут доступны две программы — кредит на новостройки и готовое жильё. Подавать заявку можно будет как онлайн, так и через отделение. Условия будут такие же, как и для остальных заёмщиков: минимальный первоначальный взнос — от 10%, максимальный срок — 30 лет, стаж на одном месте работы — от трёх месяцев.

Названы города, в которых больше всего подорожала ипотека на вторичное жильё

Названы города, в которых больше всего подорожала ипотека на вторичное жильё

В банке рассказали, что решение сменить политику объясняется растущим спросом на такие кредиты среди молодёжи.

Ранее Лайф рассказывал, что средняя ставка по ипотеке в России выросла до максимума с апреля 2020 года. А вот размер среднего кредита сократился.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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