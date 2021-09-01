Сбербанк решил выдавать ипотеку 18-летним

Сбер решил снизить минимальный возраст заёмщиков по ипотеке. Если прежде за получением такого кредита можно было обращаться с 21 года, то с сегодняшнего дня — с 18 лет.

Как сообщает РБК, столь юным клиентам Сбера будут доступны две программы — кредит на новостройки и готовое жильё. Подавать заявку можно будет как онлайн, так и через отделение. Условия будут такие же, как и для остальных заёмщиков: минимальный первоначальный взнос — от 10%, максимальный срок — 30 лет, стаж на одном месте работы — от трёх месяцев.

В банке рассказали, что решение сменить политику объясняется растущим спросом на такие кредиты среди молодёжи.