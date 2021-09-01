Семь взрослых и двое детей пострадали при столкновении автобуса и трёх авто под Тамбовом

Восемь человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении пассажирского автобуса и трёх легковых автомобилей на трассе Р-22 в Мичуринском районе Тамбовской области. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение поступило в 5:30 утра по местному времени. Прибывшие на место спасатели установили, что водитель Audi Q7 столкнулся с автобусом Tempe, следовавшим в попутном направлении. После этого автобус догнал ВАЗ-2114, который после удара отскочил в Toyota Camry.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало восемь человек, в том числе двое детей, погибших нет. Семь человек от госпитализации отказались", — сказано в сообщении ведомства.

По данным ЕДДС региона, одна из пассажирок госпитализирована с черепно-мозговой травмой и переломом ключицы, остальные получили помощь на месте.

Отмечается, что перекрытия дороги нет, из автобуса разлилось дизельное топливо, но возгорания нет. Все пассажиры, следовавшие из Москвы в Астрахань, отправлены в пункт назначения следующим попутным автобусом.