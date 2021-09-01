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Семь взрослых и двое детей пострадали при столкновении автобуса и трёх авто под Тамбовом

Одна из пассажирок госпитализирована с черепно-мозговой травмой и переломом ключицы, остальные получили помощь на месте.

1 сентября, 05:20
<p>Фото © <a href="https://68.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4550957#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС по Тамбовской области</a></p>

Фото © МЧС по Тамбовской области

Восемь человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении пассажирского автобуса и трёх легковых автомобилей на трассе Р-22 в Мичуринском районе Тамбовской области. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение поступило в 5:30 утра по местному времени. Прибывшие на место спасатели установили, что водитель Audi Q7 столкнулся с автобусом Tempe, следовавшим в попутном направлении. После этого автобус догнал ВАЗ-2114, который после удара отскочил в Toyota Camry.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало восемь человек, в том числе двое детей, погибших нет. Семь человек от госпитализации отказались", — сказано в сообщении ведомства.

На трассе в Краснодарском крае туристический автобус столкнулся с КамАЗом, есть пострадавшие

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По данным ЕДДС региона, одна из пассажирок госпитализирована с черепно-мозговой травмой и переломом ключицы, остальные получили помощь на месте.

Отмечается, что перекрытия дороги нет, из автобуса разлилось дизельное топливо, но возгорания нет. Все пассажиры, следовавшие из Москвы в Астрахань, отправлены в пункт назначения следующим попутным автобусом.

Ранее Лайф рассказывал, что в результате огненной аварии с пятью машинами на мосту в Тюмени пострадали шесть человек. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя авто, после чего одна из них загорелась.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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