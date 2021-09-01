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"Отцы скидывались": В Хабаровске на линейке школьникам показали танец живота

Руководство учебного заведения пока никак не комментирует случившееся, а в администрации города заявили, что проводят проверку.

1 сентября, 08:20

В Хабаровске на школьной линейке показали танец живота. Видео © Соцсети

В хабаровской школе № 76 в День знаний для детей организовали нестандартную развлекательную программу. Там на линейке девушка исполнила танец живота под песню "Крылья" группы "Наутилус Помпилиус".

Видео выступления появилось в социальных сетях. Судя по комментариям, далеко не все оценили подобную выходку. "А что не стриптиз?", "Культура пробила дно", "Девушка ошиблась адресом" — высказались пользователи. Впрочем, нашлись и те, кто отнёсся к ситуации с юмором — "Отцы скидывались", "Почему, когда я был школьником, такого не было?".

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Руководство школы пока никак не комментирует случившееся, а в Администрации Хабаровска Лайфу заявили, что проводится проверка.

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А ранее президент России Владимир Путин поздравил школьников с началом нового учебного года. Сейчас глава государства находится во Владивостоке с визитом в ВДЦ "Океан", там он общается с победителями олимпиад и конкурсов, а также проводит открытый урок, темой которого выбрал историю.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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