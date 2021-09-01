Путин: Нельзя позволить болтунам говорить, что нужно было сдать Ленинград Германии

Разговоры о том, что в годы Великой Отечественной войны СССР нужно было сдать Ленинград, ведут болтуны, ведь в таком случае никого бы из них сегодня не было. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"[По планам нацистской Германии], русский народ подлежал уничтожению. Мы никогда не должны забывать этого. И никогда не должны позволить каким-то болтунам говорить: "А зачем надо было бороться за Ленинград, его можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше". Может быть, жертв было бы меньше, но тогда вас бы не было, тех, кто говорит об этом сегодня", — сказал глава государства, выступая перед школьниками в рамках марафона "Новое знание".

Президент назвал одним из очень ярких и значимых событий всего XX века победу советского народа над нацизмом. Если бы этой победы не произошло, мир был бы совершенно другим и судьба всех народов была бы абсолютно другой.

Напомним, что просветительский марафон, организованный обществом "Знание", проходит с 1 по 3 сентября по всей России. Все выступления можно будет посмотреть на сайте марафона, а также в группе "Знания" в социальной сети "ВКонтакте".