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Путин: Население России могло бы достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке

Глава государства обратил внимание, что на протяжении прошлого века дважды "рассыпалась российская государственность".

1 сентября, 07:55

Путин: Население России могло бы достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке. Видео © LIFE

В рамках марафона "Новое знание" президент РФ Владимир Путин проводит беседу об истории со школьниками в детском центре "Океан" во Владивостоке. В рамках беседы глава государства порассуждал о том, какой была бы наша страна, если бы не страшные события XX века.

Президент обратил внимание, что на протяжении прошлого века дважды "рассыпалась российская государственность": после революции 1917 года и при развале Советского Союза.

"Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек", — подчеркнул Путин.

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Напомним, что развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию сам президент России. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда Владимир Путин.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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