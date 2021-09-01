Путин: Население России могло бы достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке. Видео © LIFE

В рамках марафона "Новое знание" президент РФ Владимир Путин проводит беседу об истории со школьниками в детском центре "Океан" во Владивостоке. В рамках беседы глава государства порассуждал о том, какой была бы наша страна, если бы не страшные события XX века.

Президент обратил внимание, что на протяжении прошлого века дважды "рассыпалась российская государственность": после революции 1917 года и при развале Советского Союза.

"Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек", — подчеркнул Путин.