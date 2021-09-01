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Токаев заявил о недопустимости препятствования использованию русского языка в Казахстане

Гармоничное развитие межэтнических отношений всегда было и будет одним из магистральных направлений политики республики, заметил глава государства.

1 сентября, 07:31
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/TokayevKZ/status/1405534765487247363/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Qasym-Jomart Toqayev</a></p>

Фото © Twitter / Qasym-Jomart Toqayev

Русский язык в Казахстане обладает статусом официального, и попытки препятствования его использованию недопустимы. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя", — сказал Токаев в ежегодном послании народу страны.

Глава государства заметил, что гармоничное развитие межэтнических отношений всегда было и будет одним из магистральных направлений политики Казахстана. Он также уточнил, что такой подход поддерживает абсолютное большинство населения.

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Токаев напомнил, что государственным языком в стране является исключительно казахский. Жители республики, согласно конституции, являются единой нацией, власти будут жёстко пресекать любые формы радикализма и не позволят покушаться на государственный суверенитет и территориальную целостность.

Ранее в Казахстане рассказали, какое наказание назначили организатору "языковых патрулей". Его привлекли к административной ответственности за участие в деятельности незарегистрированной организации.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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