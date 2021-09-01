Токаев заявил о недопустимости препятствования использованию русского языка в Казахстане

Русский язык в Казахстане обладает статусом официального, и попытки препятствования его использованию недопустимы. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя", — сказал Токаев в ежегодном послании народу страны.

Глава государства заметил, что гармоничное развитие межэтнических отношений всегда было и будет одним из магистральных направлений политики Казахстана. Он также уточнил, что такой подход поддерживает абсолютное большинство населения.

Токаев напомнил, что государственным языком в стране является исключительно казахский. Жители республики, согласно конституции, являются единой нацией, власти будут жёстко пресекать любые формы радикализма и не позволят покушаться на государственный суверенитет и территориальную целостность.