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Названы самые популярные специальности у абитуриентов в 2021 году

В некоторых вузах в лидеры вышли направления, связанные с лингвистикой. В частности, такая тенденция прослеживалась в СПбГУ, УрФУ и ДВФУ. Вместе с тем был высок спрос на медицинский профиль.

1 сентября, 07:28
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Больше всего абитуриентов в 2021 году подали заявления на специальности в области математики, информатики, инженерии, экономики, менеджмента, юриспруденции, а также лингвистики и медицины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сотрудников крупнейших российских вузов.

При этом самым популярным направлением в технических и естественно-научных учебных заведениях стала информатика. Она занимает первые места в списке направлений в таких вузах, как ВШЭ, СПбПУ, ИТМО, СПбГУ, МГТУ имени Баумана, МИСиС, НГУ и ДВФУ.

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На втором месте по востребованности оказалась инженерная специальность, следом идут направления, связанные с информатикой или с прикладной математикой. Также популярными остаются факультеты экономики, менеджмента и юриспруденции, особенно они были востребованы у абитуриентов ВШЭ, РАНХиГС, СПбГУ, РЭУ имени Плеханова, УрФУ имени Ельцина, ДВФУ.

В некоторых вузах в лидеры вышли направления, связанные с лингвистикой. В частности, такая тенденция прослеживалась в СПбГУ, УрФУ и ДВФУ. Вместе с тем высоким спросом пользовались медицинские факультеты, в особенности в МГМУ имени Сеченова и РУДН. Также факультеты рекламы и журналистики чаще всего выбирали в РАНХиГС и РУДН.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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