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"На секунду зашли ягод глянуть": Потерявшиеся женщины рассказали, как неделю выживали в сахалинском лесу

Сейчас подруги чувствуют себя нормально, единственное, чего хотят, — быстрее вернуться домой, чтобы принять душ и поесть. За время своего блуждания они ни на секунду не теряли надежду на спасение.

1 сентября, 07:17

Потерявшиеся женщины рассказали, как спасались неделю в сахалинском лесу. Видео © Телеграм-канал "Сахалин-Курилы"

Женщины, потерявшиеся в районе горы Вайда в Сахалинской области, рассказали, как выживали в лесу в течение восьми дней. Ещё 24 августа они ушли собирать ягоды, и до сегодняшнего дня об их местоположении ничего не было известно.

"Мы на секунду зашли в лес ягод глянуть и сбились с дороги. Увлеклись ягодой, должны были уйти налево, а ушли направо и постоянно уходили, уходили", — рассказывает одна из спасённых женщин.

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По её словам, с собой у них не было ни воды, ни еды. Первые сутки подруги питались ягодами, а потом и грибы "в ход пошли". От жажды женщины не страдали, так как из-за сильных дождей вокруг в избытке была питьевая вода. Однако ситуация усугубилась через три дня, когда у них сломалась единственная зажигалка, вот тогда пришлось помёрзнуть. Однако женщины не теряли надежду на спасение.

Как пишет портал "Сахалин.инфо", сейчас обе подруги чувствуют себя удовлетворительно, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Единственное, чего они хотят, — быстрее вернуться домой, чтобы принять душ и поесть. Они поблагодарили всех участвовавших в поисках.

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Как уже ранее писал Лайф, к поискам пропавших женщин привлекали Следственный комитет, полицию, МЧС, а также волонтёров поисково-спасательного отряда "СОВА". Их обнаружили в лесном массиве.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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