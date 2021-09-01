Во Владивосток привезли образец Aurus на водороде, который представят на ВЭФ-2021
Aurus на водородном топливе. Фото © LIFE
Помимо этой машины в павильоне также находится серийная модель марки Senat, уже доступная для покупки.
Посетители VI Восточного экономического форума смогут увидеть российский водородный автомобиль Aurus. Его планируется презентовать во время форума.
Помимо машины на водородном топливе в павильоне также стоит серийная модель марки Senat.
Aurus Senat. Фото © LIFE
ВЭФ-2021 пройдёт во Владивостоке с 2 по 4 сентября. В нём примет участие и президент России Владимир Путин, который уже прилетел в столицу Приморского края.