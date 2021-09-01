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Во Владивосток привезли образец Aurus на водороде, который представят на ВЭФ-2021

Помимо этой машины в павильоне также находится серийная модель марки Senat, уже доступная для покупки.

1 сентября, 07:09
<p>Aurus на водородном топливе. Фото © LIFE</p>

Aurus на водородном топливе. Фото © LIFE

Посетители VI Восточного экономического форума смогут увидеть российский водородный автомобиль Aurus. Его планируется презентовать во время форума.

Помимо машины на водородном топливе в павильоне также стоит серийная модель марки Senat.

Aurus Senat. Фото © LIFE

Aurus Senat. Фото © LIFE

Поставки водородных автомобилей Aurus начнутся в 2024 году

Поставки водородных автомобилей Aurus начнутся в 2024 году

ВЭФ-2021 пройдёт во Владивостоке с 2 по 4 сентября. В нём примет участие и президент России Владимир Путин, который уже прилетел в столицу Приморского края.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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