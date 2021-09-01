Во Владивосток привезли образец Aurus на водороде, который представят на ВЭФ-2021

Помимо этой машины в павильоне также находится серийная модель марки Senat, уже доступная для покупки.

Посетители VI Восточного экономического форума смогут увидеть российский водородный автомобиль Aurus. Его планируется презентовать во время форума.

Помимо машины на водородном топливе в павильоне также стоит серийная модель марки Senat.

Aurus Senat. Фото © LIFE