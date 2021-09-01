Во Владивосток привезли образец Aurus на водороде, который представят на ВЭФ-2021
Помимо этой машины в павильоне также находится серийная модель марки Senat, уже доступная для покупки.
Aurus на водородном топливе. Фото © LIFE
Посетители VI Восточного экономического форума смогут увидеть российский водородный автомобиль Aurus. Его планируется презентовать во время форума.
Помимо машины на водородном топливе в павильоне также стоит серийная модель марки Senat.
Aurus Senat. Фото © LIFE
ВЭФ-2021 пройдёт во Владивостоке с 2 по 4 сентября. В нём примет участие и президент России Владимир Путин, который уже прилетел в столицу Приморского края.
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